



Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение

В пятницу, 22 марта, Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой в 6,5.



По данным местного Геофизического агентства, его эпицентр находился у побережья острова Ява.



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Очаг залегал на глубине 10 км. Предупреждений о возможности цунами нет. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.



Подземные толчки ощущались более чем через четыре часа после того, как в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.



