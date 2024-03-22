Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение
В пятницу, 22 марта, Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой в 6,5.
По данным местного Геофизического агентства, его эпицентр находился у побережья острова Ява.
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Очаг залегал на глубине 10 км. Предупреждений о возможности цунами нет. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.
Подземные толчки ощущались более чем через четыре часа после того, как в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.