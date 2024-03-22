Новости » Происшествия
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение
22.03.2024 13:14 Алина Груднева

Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение

В пятницу, 22 марта, Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой в 6,5.

По данным местного Геофизического агентства, его эпицентр находился у побережья острова Ява.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Очаг залегал на глубине 10 км. Предупреждений о возможности цунами нет. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Подземные толчки ощущались более чем через четыре часа после того, как в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы