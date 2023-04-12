



Индия: 4 человека погибли в результате стрельбы на военной базе

Индийская армия заявила, что четыре человека погибли в результате стрельбы на базе в северной провинции Пенджаб.



Сообщается, что территория базы закрыта и проводятся проверки. Никаких подробностей об обстоятельствах дела не указаны.



Сотрудник службы безопасности заявил, что ведутся поиски стрелявших, число которых неизвестно. Они вооружены.



База находится примерно в шести часах езды к северу от Нью-Дели и в основном населена семьями солдат.



