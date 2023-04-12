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Индия: 4 человека погибли в результате стрельбы на военной базе
12.04.2023 08:30 Ирина Демьянова

Индия: 4 человека погибли в результате стрельбы на военной базе

Индийская армия заявила, что четыре человека погибли в результате стрельбы на базе в северной провинции Пенджаб. 

Сообщается, что территория базы закрыта и проводятся проверки. Никаких подробностей об обстоятельствах дела не указаны. 

Сотрудник службы безопасности заявил, что ведутся поиски стрелявших, число которых неизвестно. Они вооружены.

База находится примерно в шести часах езды к северу от Нью-Дели и в основном населена семьями солдат. 

 

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