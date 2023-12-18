



Хути похвастались "операцией" против двух кораблей в Красном море

Йеменские хути подтвердили информацию об очередном нападении в Красном море.



По данным поддерживаемой Ираном группировки, атакованы два "связанных с Израилем" судна, в том числе норвежское Swan Atlantic.



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"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию против двух кораблей, связанных с сионистским образованием, используя самолеты военно-морских сил", - сказали в группировки.



Уточняется, что первым атакованным судном было Swan Atlantic, второе идентифицировано как MSC Clara.



Ранее американские военные подтвердили, что хути атаковали танкер Swan Atlantic под флагом Каймановых островов. Американский эсминец USS Carney был вынужден вмешаться.