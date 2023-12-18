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Еще один танкер подвергся атаке хути: США вмешались
18.12.2023 14:31 Алина Груднева

Еще один танкер подвергся атаке хути: США вмешались

В понедельник, 18 декабря, танкер под флагом Каймановых островов подвергся атаке у йеменского побережья.

Атаковано судно Swan Atlantic, которое перевозило химикаты и нефтепродукты.

Йеменские хути взяла на себя ответственность за нападение. Они утверждают, что атакуют корабли, "связанные с Израилем", в рамках поддержки палестинских террористических организаций.

По словам представителя Вооруженных сил США, судно  Swan Atlantic подверглось множественному обстрелу. Американский эсминец USS Carney был вынужден вмешаться.

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