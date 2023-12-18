Еще один танкер подвергся атаке хути: США вмешались
В понедельник, 18 декабря, танкер под флагом Каймановых островов подвергся атаке у йеменского побережья.
Атаковано судно Swan Atlantic, которое перевозило химикаты и нефтепродукты.
Йеменские хути взяла на себя ответственность за нападение. Они утверждают, что атакуют корабли, "связанные с Израилем", в рамках поддержки палестинских террористических организаций.
По словам представителя Вооруженных сил США, судно Swan Atlantic подверглось множественному обстрелу. Американский эсминец USS Carney был вынужден вмешаться.