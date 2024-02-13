



Хуситы нанесли ракетный удар по сухогрузу, направлявшемуся в Иран

В понедельник йеменские хуситы, выпустили две ракеты по грузовому судну, следовавшему в Иран в Красном море, в результате чего судно получило незначительные повреждения, но никто не пострадал, сообщили американские военные.



"Поддерживаемые Ираном боевики Хути выпустили две ракеты из контролируемых Хути районов Йемена в направлении Баб-эль-Мандеб", - говорится в сообщении CentCom.



"Обе ракеты были выпущены по судну MV Star Iris, принадлежащему Греции и плавающему под флагом Маршалловых островов в Красном море, которое перевозит кукурузу из Бразилии".



"Судно, по сообщениям, находится в море, повреждения незначительны, экипаж не пострадал", - сообщают представители CentCom на сайте X. "Следует отметить, что пункт назначения MV Star Iris - Бандар Имам Хомейни, Иран".



Военный представитель Хути, Яхья Сари, в своем телевизионном заявлении сказал, что судно было американским, но морские судоходные трекеры сообщили, что судно под флагом Маршалловых островов принадлежало Греции.



Судно Star Iris перевозило груз кукурузы из Бразилии в Иран, согласно данным CentCom и анализу отслеживания судов, проведенному группой Kpler.



Star Iris, как и любой другой балкер, направляющийся в Иран, не отклонялся от маршрута в Красном море, возможно, не опасаясь нападений со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, которых можно считать "дружественными", учитывая место назначения судна", - сказал Ишан Бхану, ведущий аналитик по сельскохозяйственным товарам в Kpler.



"По прогнозам, в этом году объем поставок из Бразилии составит 4,5 миллиона тонн, что является основной частью иранского импорта кукурузы".



По словам представителя региональных служб безопасности, нападение было совершено, чтобы "показать, что Иран не контролирует хуситы и они действуют независимо", и что они заранее проинформировали Тегеран.



