Новости » Происшествия
Хуситы атаковали греческое грузовое судно
12.06.2024 18:16 Алина Груднева

Хуситы атаковали греческое грузовое судно

В Красном море из-за атаки йеменских хуситов повреждено принадлежащее Греции грузовое судно, которое шло под флагом Либерии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что удар пришелся по машинному отделению, которое после атаки заполнилось водой. Грузовое судно направлялось в Индию. Информация о пострадавших не поступало. 

Корабль, атакованный в 125 км к юго-западу от Ходейды, продолжил движение.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы