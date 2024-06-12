



Хуситы атаковали греческое грузовое судно

В Красном море из-за атаки йеменских хуситов повреждено принадлежащее Греции грузовое судно, которое шло под флагом Либерии.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства.



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Уточняется, что удар пришелся по машинному отделению, которое после атаки заполнилось водой. Грузовое судно направлялось в Индию. Информация о пострадавших не поступало.



Корабль, атакованный в 125 км к юго-западу от Ходейды, продолжил движение.