Новости » Политика
В Красном море хуситы снова атаковали торговое судно
12.06.2024 11:32 MIGnews.com

В Красном море хуситы снова атаковали торговое судно

Торговое судно подал сигнал бедствия после того, как оно было атаковано в Красном море у берегов Йемена, сообщает охранная фирма, что, по всей видимости, было нападением хуситов.

Судно было поражено примерно в 68 морских милях к юго-западу от удерживаемого повстанцами портового города Ходейда, сообщает компания морской безопасности Ambrey.

Компания “оценила, что судно соответствовало целевому профилю хуситов на момент инцидента”, говорится в заявлении компании, не вдаваясь в подробности.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы