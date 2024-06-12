В Красном море хуситы снова атаковали торговое судно
Торговое судно подал сигнал бедствия после того, как оно было атаковано в Красном море у берегов Йемена, сообщает охранная фирма, что, по всей видимости, было нападением хуситов.
Судно было поражено примерно в 68 морских милях к юго-западу от удерживаемого повстанцами портового города Ходейда, сообщает компания морской безопасности Ambrey.
Компания “оценила, что судно соответствовало целевому профилю хуситов на момент инцидента”, говорится в заявлении компании, не вдаваясь в подробности.