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Экстренно госпитализировали звезду кинотрилогии "Властелин колец"
18.06.2024 14:56 Алина Груднева

Экстренно госпитализировали звезду кинотрилогии "Властелин колец"

Экстренно госпитализирован британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гендальфа в кинотрилогии "Властелин колец".

По данным ВВС, он попал в больницу после того, как упал со сцены во время выступления группы Player Kings в Лондоне. 

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Уточняется, что актер потерял равновесие. Упав, он закричал от боли перед толпой зрителей. В итоге, его увезли со сцены в больницу.

В театре не стали раскрывать подробности о состоянии Маккеллена, но заверили, что тот быстро поправится.

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