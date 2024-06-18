Экстренно госпитализировали звезду кинотрилогии "Властелин колец"
Экстренно госпитализирован британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гендальфа в кинотрилогии "Властелин колец".
По данным ВВС, он попал в больницу после того, как упал со сцены во время выступления группы Player Kings в Лондоне.
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Уточняется, что актер потерял равновесие. Упав, он закричал от боли перед толпой зрителей. В итоге, его увезли со сцены в больницу.
В театре не стали раскрывать подробности о состоянии Маккеллена, но заверили, что тот быстро поправится.