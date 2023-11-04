



Гвинея: экс-глава хунты смог сбежать из тюрьмы

Бывший лидер военной хунты Гвинеи Мусса Дади Камара все же сумел сбежать из тюрьмы.



По словам министра юстиции страны, вместе с ним побег устроили еще трое высокопоставленных военных.



Камара, пришедший к власти в Гвинее в результате переворота в 2008 году, был заключен в тюрьму в прошлом году после того, как был признан виновным в массовом убийстве сторонников оппозиции в 2009 году.



Ранее, 4 ноября, стало известно о масштабной перестрелке в столице Гвинеи - Конакри. В связи с инцидентом армия и спецназ были подняты по боевой готовности.