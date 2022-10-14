



Грузия: трех подростков ударило током в фонтане, девочка погибла

Трех подростков ударило током в фонтане парка Ваке в центре Тбилиси. В результате тринадцатилетняя девочка погибла, находившихся с ней мальчиков удалось спасти.



Дети пострадали, когда попытались достать упавший в фонтан мяч. Фонтан за несколько дней до проишествия торжественно открылся после многомесячного и дорогостоящего ремонта.



Инцидент уже спровоцировал резкую реакцию общества вплоть до призывов к отставке мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который пообещал строго наказать виновных.



Трагедия произошла в четверг, 13 октября. Как сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на очевидцев, дети играли с мячом и уронили его в фонтан. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током.



Двух подростков смогли спасти только по счастливой случайности, рассказывает прохожая.



"Когда я проходила мимо, вдруг раздались крики. Дети лежали в воде. Другие дети звали на помощь. Один человек прыгнул внутрь, чтобы вытащить их. Сначала он освободил одного ребенка, потом другого. Дети плакали, что там третий. Этот мужчина больше не мог войти - столько раз, сколько он входил, его сильно било током. Когда фонтаны наконец-то отключили, нашли третьего ребенка. Она уже не подавала признаков жизни", - вспоминает очевидец.



Двое пострадавших детей, привезенных в тбилисскую клинику, были в тяжелом состоянии, пишут грузинские СМИ. Одного из них пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.



Их состояние стабилизировалось только на следующий день, и одного подростка выписали из больницы.



По информации МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных, строительных или других работ.



В оппозиции считают, что мэр столицы должен взять на себя ответственность и подать в отставку. С заявлением по этому вопросу перед СМИ выступил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия.



"Я бы ушел в отставку на месте мэра, у меня не хватило бы моральных сил дальше занимать эту должность, - заявил политик. - Причиной всего этого является коррупция, она как бомба замедленного действия в любой среде, в каждом казалось бы безопасном месте, она убивает. Каладзе должен понимать, что брать на себя политическую ответственность - это бремя. Не получится вытереть руки о рядового исполнителя проекта".



По данным грузинских СМИ, всего проект реновации парка Ваке, включая работы по благоустройству и инфраструктуре, обошелся в 11,9 млн долларов. Работы выполняла компания, выигравшая сразу ряд тендеров, объявленных мэрией Тбилиси.