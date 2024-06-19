



Граница РФ и Финляндии почти опустела от российских военных, - СМИ

Россия почти полностью перебросила свой личный состав в Украину с границы с Финляндией.



По данным издания Yle, об этом свидетельствуют снимки со спутников.



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"В среднем, 80% техники и солдат перебросили на войну против Украины", - сообщают источники в комментарии изданию.



Уточняется, что на базах на границе с Финляндией остались, по большей части, инструкторы и новобранцы. Подобная ситуация наблюдается также и на других территориях РФ.