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Граница РФ и Финляндии почти опустела от российских военных, - СМИ
19.06.2024 16:19 Алина Груднева

Граница РФ и Финляндии почти опустела от российских военных, - СМИ

Россия почти полностью перебросила свой личный состав в Украину с границы с Финляндией.

По данным издания Yle, об этом свидетельствуют снимки со спутников.

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"В среднем, 80% техники и солдат перебросили на войну против Украины", - сообщают источники в комментарии изданию.

Уточняется, что на базах на границе с Финляндией остались, по большей части, инструкторы и новобранцы. Подобная ситуация наблюдается также и на других территориях РФ.

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