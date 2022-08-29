Грабитель уснул после обеда
Вор в штате Джорджия, США, не рассчитал свои силы и уснул при ограблении ресторана быстрого питания.
"После того, как он вошел, было замечено, что он использует фритюрницы, чтобы приготовить себе еду, а затем ест", — говорится в заявлении полиции.
После трапезы он лег и уснул.
В конце концов преступник скрылся с места происшествия, украв ноутбук и планшет.
Отмечается, что преступник был пойман.
"Он еще не находится под стражей, но полиция призвала его сдаться в тюрьму округа Гвиннетт", — говорится в сообщении.