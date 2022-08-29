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Грабитель уснул после обеда
29.08.2022 04:23 Александр Юзовский

Грабитель уснул после обеда

Вор в штате Джорджия, США, не рассчитал свои силы и уснул при ограблении ресторана быстрого питания.

"После того, как он вошел, было замечено, что он использует фритюрницы, чтобы приготовить себе еду, а затем ест", — говорится в заявлении полиции.

После трапезы он лег и уснул.

В конце концов преступник скрылся с места происшествия, украв ноутбук и планшет.

Отмечается, что преступник был пойман.

"Он еще не находится под стражей, но полиция призвала его сдаться в тюрьму округа Гвиннетт", — говорится в сообщении.

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