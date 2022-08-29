



Грабитель уснул после обеда

Вор в штате Джорджия, США, не рассчитал свои силы и уснул при ограблении ресторана быстрого питания.



"После того, как он вошел, было замечено, что он использует фритюрницы, чтобы приготовить себе еду, а затем ест", — говорится в заявлении полиции.



После трапезы он лег и уснул.



В конце концов преступник скрылся с места происшествия, украв ноутбук и планшет.



Отмечается, что преступник был пойман.



"Он еще не находится под стражей, но полиция призвала его сдаться в тюрьму округа Гвиннетт", — говорится в сообщении.

