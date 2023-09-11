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Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото
11.09.2023 14:26 Mignews | фото: pixabay.com

Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото

11 сентября мир отмечает годовщину самого крупного террористического акта в США. Произошел он в 2001 году, тогда погибли почти 3 000 человек и еще более 6 000 получили ранения.

Так что же произошло 11 сентября 2001 года, рассказали коллеги из "Новини.LIVE". Итак, теракт 11 сентября 2001 года – это серия скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида" на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов.

В результате нападения погибли 2 996 человек. Этот теракт стал самым большим в истории по количеству жертв. Инфраструктура понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.

Как произошел теракт

Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов-смертников общей численностью 19 человек захватили четыре пассажирских авиалайнера. Они принадлежали авиаперевозчикам США. Самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Штатов и направлялись в Калифорнию.

Каждая группа террористов имела не менее одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Они отправили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Внутри построек вспыхнул пожар, который расплавил опорные стальные конструкции, что вызвало полное разрушение сооружений.

В течение часа и 42 минут обе 110-этажные башни-близнецы обрушились.

Обломки разрушенных построек и пожар вызвали обвал более десятка близлежащих сооружений.

Третий самолет террористы направили в здание Пентагона, что привело к частичному разрушению западной части штаб-квартиры Минобороны США.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав судьбу других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле вблизи городка Шанксвилл.

Очистка территории от обломков зданий продолжалась вплоть до мая 2002 года. Пентагон был отремонтирован в течение года после теракта.

Кто организовал теракт

Подозрение в совершении крупнейшего в истории теракта упало на "Аль-Каиду". США отреагировали усилением мер безопасности внутри страны. Впоследствии Америка начала объявленную Бушем войну с терроризмом и вторглась в Афганистан, чтобы сместить талибов, скрывавших представителей "Аль-Каиды".

Лидер "Аль-Каиды" Осама бен Ладен сперва отрицал какую-либо причастность к теракту, однако в 2004 году он взял на себя ответственность за атаки. Мотивами главный террорист назвал поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака.

В мае 2011 года силами американского спецназначения SEAL Team Six Осама бен Ладен был обнаружен и убит в Пакистане.

Сегодня на месте башен-близнецов располагается реконструированный Всемирный торговый центр 1, торжественное открытие которого состоялось 3 ноября 2014 года.

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Фоторепортаж
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 1
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 2
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 3
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 4
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 5
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 6
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 7
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 8
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 9
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 10
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 11
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 12
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 13
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 14
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 15
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 16
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 17
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 18
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 19
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 20
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 21
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 22
Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото | Фото 23
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