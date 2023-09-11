



Годовщина теракта 11 сентября: история страшной трагедии. Фото

11 сентября мир отмечает годовщину самого крупного террористического акта в США. Произошел он в 2001 году, тогда погибли почти 3 000 человек и еще более 6 000 получили ранения.



Так что же произошло 11 сентября 2001 года, рассказали коллеги из "Новини.LIVE". Итак, теракт 11 сентября 2001 года – это серия скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида" на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов.



В результате нападения погибли 2 996 человек. Этот теракт стал самым большим в истории по количеству жертв. Инфраструктура понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.



Как произошел теракт



Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов-смертников общей численностью 19 человек захватили четыре пассажирских авиалайнера. Они принадлежали авиаперевозчикам США. Самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Штатов и направлялись в Калифорнию.



Каждая группа террористов имела не менее одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Они отправили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Внутри построек вспыхнул пожар, который расплавил опорные стальные конструкции, что вызвало полное разрушение сооружений.



В течение часа и 42 минут обе 110-этажные башни-близнецы обрушились.



Обломки разрушенных построек и пожар вызвали обвал более десятка близлежащих сооружений.



Третий самолет террористы направили в здание Пентагона, что привело к частичному разрушению западной части штаб-квартиры Минобороны США.



Пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав судьбу других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле вблизи городка Шанксвилл.



Очистка территории от обломков зданий продолжалась вплоть до мая 2002 года. Пентагон был отремонтирован в течение года после теракта.



Кто организовал теракт



Подозрение в совершении крупнейшего в истории теракта упало на "Аль-Каиду". США отреагировали усилением мер безопасности внутри страны. Впоследствии Америка начала объявленную Бушем войну с терроризмом и вторглась в Афганистан, чтобы сместить талибов, скрывавших представителей "Аль-Каиды".



Лидер "Аль-Каиды" Осама бен Ладен сперва отрицал какую-либо причастность к теракту, однако в 2004 году он взял на себя ответственность за атаки. Мотивами главный террорист назвал поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака.



В мае 2011 года силами американского спецназначения SEAL Team Six Осама бен Ладен был обнаружен и убит в Пакистане.



Сегодня на месте башен-близнецов располагается реконструированный Всемирный торговый центр 1, торжественное открытие которого состоялось 3 ноября 2014 года.



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