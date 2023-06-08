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Главный раввин Украины попал под сильный обстрел в Херсоне
08.06.2023 16:15 Раиса Вовк

Главный раввин Украины попал под сильный обстрел в Херсоне

В четверг, 8 июня, россияне обстреляли Херсон. Под их атаку попал главный раввин Украины Моше Асман. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Главный раввин рассказал, что он помогал эвакуировать жителей населенных пунктов, чьи дома затопило из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Во время рассказа Асмана россияне начали обстреливать Херсон. На видео, которое он обнародовал, можно услышать громкие взрывы.

"Я в Херсоне, плыли за людьми - чудом выжили", - подписал он видео.


Напомним, сегодня россияне начали наносить удары по Херсону во время эвакуации. В одном из сел в результате происшествия ранения получили четверо людей.

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