



Главный раввин Украины попал под сильный обстрел в Херсоне

В четверг, 8 июня, россияне обстреляли Херсон. Под их атаку попал главный раввин Украины Моше Асман. Об этом сообщается на его странице в Facebook.



Главный раввин рассказал, что он помогал эвакуировать жителей населенных пунктов, чьи дома затопило из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами.



Во время рассказа Асмана россияне начали обстреливать Херсон. На видео, которое он обнародовал, можно услышать громкие взрывы.



"Я в Херсоне, плыли за людьми - чудом выжили", - подписал он видео.





Напомним, сегодня россияне начали наносить удары по Херсону во время эвакуации. В одном из сел в результате происшествия ранения получили четверо людей.