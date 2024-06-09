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Герман Греф на разборке с таксистами заявил, что он “собственник аэропорта”
09.06.2024 09:18 MIGnews.com

Герман Греф на разборке с таксистами заявил, что он “собственник аэропорта”

В Горно-Алтайске произошел интересный случай. На разборки таксистов в аэропорту прибыл некто, похожий на главного исполнительного директора Сбербанка России Германа Грефа.


Мужчина назвал таксистов “бандой” и велел их разогнать, чтоб они там больше не работали. 

То, что на стрелку прилетел сам Греф, так никто из таксистов особо и не понял. Скорей всего, потом почитали. Ну, сами посудите Горно-Алтайск (поищите на карте) и человек из окружения Путина. 

Особый накал случился, когда Греф увидел по-летнему одетого таксиста. Сначала он спросил, кто такой водитель, потом сам представился, и понеслось. В какой-то момент таксисты сгрудились вокруг конфликтных сторон. Но так как Грефа, судя по всему, все видели в первый раз, складывалось ощущение, что сейчас начнется драка.

 

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