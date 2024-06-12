



Гэри Глиттера обязали выплатить жертве секснасилия 508 000 фунтов стерлингов

Осужденного за сексуальные преступления Гэри Глиттера обязали выплатить не менее 508 000 фунтов стерлингов жертве, над которой он надругался, когда ей было 12 лет.



Судья Высокого суда постановил, что опальная поп-звезда - настоящее имя которого Пол Гэдд - подверг истицу "сексуальному насилию самого серьезного характера".



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Женщина подала иск после того, как в 2015 году Гадд был признан виновным в насилии над ней и двумя другими подростками в период с 1975 по 1980 год.



80-летний Гадд был заключен в тюрьму на 16 лет и освобожден в феврале прошлого года после отбытия половины срока.

Через шесть недель его вернули в тюрьму, после того как выяснилось, что он нарушил условия своей лицензии, якобы просматривая загруженные изображения детей.

