



Галант прокомментировал удар по Дамаску

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал удар по Дамаску, в результате которого погибли семеро человек.



"Мы ведем войну на несколько фронтов, в наступлении и обороне. Мы видим доказательства этого каждый день, в том числе и в последние дни", - отметил он.



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По словам Галанта, что Израиль также работает над тем, чтобы "дать понять всем, кто действует против нас, на всем Ближнем Востоке, что цена за действия против Израиля будет высокой ценой".





