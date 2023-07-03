



ФСБ заявила, что предотвратила попытку покушения на Аксенова

ФСБ РФ заявило о предотвращении попытки покушения на руководителя оккупированного Крыма Сергея Аксенова.



“Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать автомобиль главы оккупированной республики”, – сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.



По информации ведомства, “пособником СБУ оказался гражданин России, который специально обучался минно-взрывному делу в Украине”.

“В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики”, – говорится в сообщении ФСБ.



По данным ведомства, готовивший покушение на Аксенова мужчина был пойман с поличным, когда вытаскивал из тайника взрывное устройство.



Следственное подразделение УФСБ возбудило сразу несколько уголовных дел – за покушение на совершение теракта и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. На данный момент задержанный заключен под стражу.



Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения в своем Telegram-канале, отметив, что “российские спецслужбы работают четко и эффективно”, а также выразил уверенность, что “все заказчики террористического акта будут найдены и наказаны по всей строгости закона”.

“А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно только выполнив цели СВО, поставленные президентом”, – написал Сергей Аксенов.

