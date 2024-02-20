



Франция: военные корабли уничтожили дроны хуситов в Красном море

Французские военные перехватили и уничтожили в Красном море два беспилотника хуситов, запущенных из Йемена.



Об этом сообщает министерство обороны Франции.



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"В ночь с 19 на 20 февраля французские многоцелевые фрегаты зафиксировали многочисленные атаки дронов, исходящие из Йемена, в своих зонах патрулирования в Аденском заливе и на юге Красного моря. Два дрона были атакованы и уничтожены", - сказано в сообщении.

