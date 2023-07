Франция: Мятежники разгромили и подожгли дом мэра пригорода Парижа

Дом мэра парижского пригорода был разграблен и подожжен, в то время как его жена и двое детей пяти и семи лет спали внутри во время беспорядков, продолжающихся уже четвертый день.



Винсент Жанбрун, мэр южного пригорода Л'Э-ле-Роз, сообщил, что его жена и ребенок получили ранения, когда бежали из здания рано утром.



Сам мэр во время инцидента находился не дома, а в ратуше. Мэрия была объектом нападений в течение нескольких ночей беспорядков и защищена колючей проволокой и баррикадами.



“В 01:30, когда я был в ратуше, как и двумя предыдущими ночами, люди ворвались в мой дом, где спали моя жена и двое моих маленьких детей, чтобы поджечь его”, – написал Жанбрун в своем аккаунте Twitter. “При попытке защитить их и убежать от нападавших пострадали моя жена и один из моих детей”.



Местный прокурор сообщил журналистам, что возбуждено расследование по покушению на убийство. Подозреваемые не задержаны.



По словам прокурора, женщина получила ранения, когда убегала через задний двор дома.

