



Фатальная миссия: подлодка КНР угодила в ловушку, десятки моряков погибли

Китайская атомная подлодка попала в собственную ловушку, предназначенную для отлова и удержания британских и американских субмарин в Желтом море.



Об этом говорится в эксклюзивном материале газеты The Daily Mail со ссылкой на секретный отчет британской разведки, согласно которому, 55 китайских моряков, вероятнее всего, погибли.



По предварительным данным, на подлодке отказали системы подачи кислорода, в результате чего члены экипажа отравились и задохнулись. Среди предполагаемых погибших находятся капитан субмарины ВМС "093-417", а также 21 офицер. Пекин факт происшествия отрицает и отказывается запрашивать международную помощь. Королевский флот на официальном уровне отчет не комментирует.



"Разведка сообщает, что 21 августа, в 08:12 по местному времени, произошла авария на борту во время выполнения миссии в Желтом море, в результате чего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин, 17 матросов. В число погибших входит капитан, полковник Сюэ Юн-Пэн. Насколько мы понимаем, смерть вызвана гипоксией из-за неисправности системы. Подлодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, используемым ВМС Китая для ловли подводных лодок США и их союзников, что привело к сбоям в системах, на ремонт и всплытие судна ушло шесть часов. Бортовая кислородная система отравила экипаж после катастрофического отказа", - сказано в материале.