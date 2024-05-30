



Еврейская школа в Монреале подверглась обстрелу

Еврейская школа в Монреале подверглась обстрелу через несколько дней после аналогичного случая на в соседнем районе.



По данным CBC, полиция ведет расследование.



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По версии следствия, как минимум одна пуля попала стену ешивы в общине Белз. К счастью, обошлось без пострадавших.



В распоряжении полиции есть кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый. Устанавливается его личность.



Полиция пообещала увеличить присутствие правоохранителей возле всех еврейских школ Монреаля.