Еврейская школа в Монреале подверглась обстрелу
Еврейская школа в Монреале подверглась обстрелу через несколько дней после аналогичного случая на в соседнем районе.
По данным CBC, полиция ведет расследование.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По версии следствия, как минимум одна пуля попала стену ешивы в общине Белз. К счастью, обошлось без пострадавших.
В распоряжении полиции есть кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый. Устанавливается его личность.
Полиция пообещала увеличить присутствие правоохранителей возле всех еврейских школ Монреаля.