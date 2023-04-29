



Экстремально тепло: Испания и Португалия достигли новых температурных рекордов

На материковой части Испании и Португалии наблюдается аномальная жара. Температура воздуха побила исторические апрельские рекорды, пишет Reuters.



Испанское метеоагентство AEMET в четверг зафиксировало показатель в +38,8 °C в городе Кордова. Предыдущее рекордное значение 38,6 °C в стране было зарегистрировано в апреле 2011 года. Абсолютным апрельским рекордом Испании остается температура 40,2°C, зафиксированная в 2013 году на Канарских островах.



В португальском городе Мора температура достигла отметки в 36,9°С. Этот показатель преодолел установленный в апреле 1945 рекорд в 36,0°С.

Весь Пиренейский полуостров с октября переживает мощную засуху. Количество осадков за этот период снизилось на четверть по сравнению с предыдущим годом, что, в свою очередь, привело к более ранним, чем обычно, лесным пожарам.



Недели рекордной жары продолжаются также и в Азии. Невиданные до сих пор температуры фиксируют в Таиланде, Мьянме, Лаосе, Вьетнаме, Китае и Южной Азии. Изнуряющая погода приводит к закрытию школ в регионах и стремительному наращиванию потребления населением электричества.



Температура поверхности мирового океана достигла невиданного до этого рекордно высокого уровня, таких показателей не было с начала спутниковых наблюдений.