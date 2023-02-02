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Эко-активисты планировали взять в заложники "короля" Британии
02.02.2023 05:51 Ольга Белозерова

Эко-активисты планировали взять в заложники "короля" Британии

Протестующие из группы Just Stop Oil планировали похитить восковую фигуру британского короля Карла из музея мадам Тюссо, но отказались от изначального плана и просто размазали по лицу фигуры торт.

Как сообщает The Mirror, 29-летний Том Джонсон и 20-летняя Эйлид Макфадден были признаны виновными в планировании захвата восковой фигуры в качестве заложника.

Двое, оба из Шотландии, стояли рядом с восковой фигурой в известном музее, и сняли с себя верхнюю одежду, чтобы показать футболки с названием группы.

Затем они "произнесли короткие речи об изменении климата". На место прибыла полиция и оба обвиняемых были арестованы.

"Когда мы разрабатывали акцию, мы рассматривали и другие действия, такие как удержание в заложниках фигуры короля Карла III. Мы согласились, что это могло сильно обеспокоить или напугать кого-либо на месте происшествия, поэтому мы решили встать рядом с ним и спокойно процитировать его слова", - заявил один из протестующих.

Стоимость чистки и ремонта статуй особенно восковой модели короля, обошлась в 3500 фунтов стерлингов.

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