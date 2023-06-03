



Египетская армия озвучила свою версию произошедшего на границе

Египетская армия заверяет, что ликвидированный сегодня на территории Израиля сотрудник службы безопасности преследовал контрабандистов наркотиков.



Об этом сообщает "Аль-Арабия".



По версии египетской армии, мужчина, застреливший троих солдат ЦАХАЛа, вторгся на территорию Израиля, пытаясь поймать контрабандистов, действовавших в ночное время.



"Прошлой ночью один из сотрудников службы безопасности, которому поручена охрана международной границы, преследовал контрабандистов наркотиков. Во время погони сотрудник службы безопасности нарушил целостность забора безопасности. Между ним и израильскими военными произошла перестрелка, в результате чего трое израильских военных погибли и двое получили ранения", - сказал представитель египетской армии.