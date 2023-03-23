



Двое протестующих арестованы в Бней-Браке

Вечером, 23 марта, как минимум двое демонстрантов были арестованы во время акции протеста против правовой реформы в Бней-Браке.



Об этом сообщает "Маарив".



Полиция была готова к том, что на марше протеста будут провокации. Так, были замечены ЛГБТ-флаги и оскорбительные плакаты в адрес ультраортодоксальной общины.



Несмотря на призывы держаться подальше от демонстрантов, молодежь, проживающая в городе, все же вышла на улицы. В итоге, протестующих обстреляли фейерверками. На однои из видео был запечатлен момент, как полиция арестовывает мужчину-хареди.

