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Двое протестующих арестованы в Бней-Браке
23.03.2023 21:05 Алина Груднева

Двое протестующих арестованы в Бней-Браке

Вечером, 23 марта, как минимум двое демонстрантов были арестованы во время акции протеста против правовой реформы в Бней-Браке.

Об этом сообщает "Маарив".

Полиция была готова к том, что на марше протеста будут провокации. Так, были замечены ЛГБТ-флаги и оскорбительные плакаты в адрес ультраортодоксальной общины.

Несмотря на призывы держаться подальше от демонстрантов, молодежь, проживающая в городе, все же вышла на улицы.  В итоге, протестующих обстреляли фейерверками. На однои из видео был запечатлен момент, как полиция арестовывает мужчину-хареди.
 

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