Марш протеста в Бней-Браке: ситуация накаляется

Тысячи протестующих продолжают свой антиправительственный марш против правовой реформы, который стартовал вечером, 23 марта, из Рамат-Гана в сторону Бней-Брака.



Стало известно о первых задержаниях.



В социальных сетях показали видео, на котором полиция задерживает местного жителя за нападение на демонстрантов.



Mostly secular anti-judicial reform protesters demonstrate in the Haredi enclave of Bnei Brak



Carrying a giant mock up of Israel’s Decl. Of Independence, wearing hard hats “incase they throw things at us.”



Protesters tell me this is as much a judicial statement as cultural pic.twitter.com/hDadsAwf8w