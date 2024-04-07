



Два самолета в аэропорту Хитроу столкнулись на земле

Кончик крыла пустого самолета Virgin Atlantic столкнулся с неподвижным авиалайнером British Airways, когда его буксировали от стойки в лондонском аэропорту Хитроу в субботу, сообщили авиакомпании.



Хитроу, самый загруженный аэропорт Великобритании, сообщил, что никто из пассажиров не пострадал, и он не ожидает какого-либо дальнейшего влияния на работу аэропорта.



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"Наш самолет оценивается нашими инженерными группами, и мы предоставили альтернативный самолет, чтобы ограничить воздействие на наших клиентов", - говорится в заявлении British Airways.



Virgin Atlantic заявила, что ее пустой Boeing 787-9 только что завершил полет и был отбуксирован в другую часть аэродрома, когда произошел инцидент в Терминале 3.



Представитель Virgin Atlantic сказал: "Мы начали полное и тщательное расследование, а наши инженерные бригады проводят техническое обслуживание самолета, который на данный момент выведен из эксплуатации".



Авиакомпания заявила, что в субботу не будет никаких сбоев в программе полетов.

