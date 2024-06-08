



Дроны ГУР дотянулись до Северной Осетии. Цель – Моздок, – СМИ

С ночи 7 июня паблики наперебой писали об атаке дронов на Северную Осетию. Уже днем в субботу стало известно – за ней стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Беспилотник "Лютый", как называют его в пабликах, преодолел почти 1000 км.



Эту информацию подтвердили СМИ источники в украинской разведке.



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"Атака дронов на Северную Осетию – это операция ГУР МО Украины. Последствия атаки уточняются", – рассказал источник.



Министерство обороны РФ ранее заявило, что якобы в Северной Осетии ночью 7 июня уничтожили один дрон. Глава региона Сергей Меняйло заявлял о трех беспилотниках, которые также "уничтожили". Он подтвердил, что дроны летели на военный аэродром.







Вероятно, речь идет об аэродроме Моздок, который расположен в Северной Осетии. Из открытых источников известно, что там базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк России.



Украинцы хорошо знают этот аэродром – оттуда взлетают самолеты Ту-22М3, а также МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал" и причинами масштабной воздушной тревоги в Украине. В последний раз Россия применяла эти ракеты 26 мая, и тогда их не удалось уничтожить, напоминает РБК-Украина.





скриншот google.com.ua/maps



По состоянию на конец апреля 2024 года, по данным издания Defense Express, на аэродроме Моздок фиксировали не только самолеты МиГ-31К, но и бомбардировщики Ту-22М3, самолеты Су-25М и вертолеты разных типов.



И еще, расстояние от Украины (подконтрольных территорий) до Северной Осетии составляет не менее 900 километров. Это первая атака дронов на Северную Осетию.



