Драка с офицером, бросившим светошумовую гранату
Толпа протестующих набросилась на офицера полиции, который на прошлой неделю на аналогичном митинге в Тель-Авиве бросил светошумовую гранату.
Правоохранителя окружили и попытались на него напасть.
"Вы бросали светошумовые гранаты в невинных людей, позор", - кричали демонстранты. Полиция силой увела одного из протестующих.
Вокруг этого офицера на прошлой неделе вспыхнул скандал после публикации видео, на котором запечатлен момент, когда он бросил светошумовую гранату в демонстрантов.
מאיר סויסה ליידיז אנד ג׳נטס— Noga Lavi (@NogaLavi) March 1, 2023
(צילם: אמיר גולדשטיין) pic.twitter.com/TP6X8N6bNz