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Драка с офицером, бросившим светошумовую гранату
09.03.2023 15:52 Алина Груднева

Драка с офицером, бросившим светошумовую гранату

Толпа протестующих набросилась на офицера полиции, который на прошлой неделю на аналогичном митинге в Тель-Авиве бросил светошумовую гранату.

Правоохранителя окружили и попытались на него напасть.

"Вы бросали светошумовые гранаты в невинных людей, позор", - кричали демонстранты. Полиция силой увела одного из протестующих.

Вокруг этого офицера на прошлой неделе вспыхнул скандал после публикации видео, на котором запечатлен момент, когда он бросил светошумовую гранату в демонстрантов.

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