



Драка с офицером, бросившим светошумовую гранату

Толпа протестующих набросилась на офицера полиции, который на прошлой неделю на аналогичном митинге в Тель-Авиве бросил светошумовую гранату.



Правоохранителя окружили и попытались на него напасть.



"Вы бросали светошумовые гранаты в невинных людей, позор", - кричали демонстранты. Полиция силой увела одного из протестующих.



Вокруг этого офицера на прошлой неделе вспыхнул скандал после публикации видео, на котором запечатлен момент, когда он бросил светошумовую гранату в демонстрантов.