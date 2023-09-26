



Дерзкое ограбление комплекса Big в Йом Кипур в Йокнеаме



В ночь на Йом Кипур в торговый комплекс Big в Йокнеаме въехал большой внедорожник, из которого вышли несколько подозреваемых. С помощью автомобиля они взломали двери и замки - а затем совершили кражи из различных предприятий, расположенных в комплексе. Десятки молодых людей, находившихся в этом районе, заметили их и вступили с ними в противостояние.



ערב יום כיפור: רעולי פנים שדדו חנות תכשיטים ביקנעם עילית - ויידו אבנים pic.twitter.com/FDqgeZRlz1 — עובדיה טובול | Ovadia Tobol (@Ovadia_Tobol) September 25, 2023

בהמשך לשוד ביקנעם עילית השודדים רעולי הפנים יידו אבנים לעבר ילדים שהיו בחוץ pic.twitter.com/sWTtMeBfhX — 🟢or keren (@Wq0oQJmUSfZunt5) September 25, 2023

На видеозаписи, запечатлевшей этот инцидент, видно, как банда на внедорожнике проникает на территорию закрытого комплекса. После того как им удается проникнуть на территорию комплекса, они начинают грабить все вокруг, похищают ювелирные изделия и оборудование из нескольких магазинов торгового комплекса, при этом круша и взламывая двери.На дополнительных видео видно, как десятки молодых людей, заметивших автомобиль и банду, пытаются их остановить. В какой-то момент один из подозреваемых бросил в молодых людей камни, и в течение нескольких минут стороны противостояли друг другу, бросая камни, палки и различные предметы. Через несколько минут подозреваемые скрылись с места происшествия. Полиция начала сбор свидетельских показаний и расследование инцидента.