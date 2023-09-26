Дерзкое ограбление комплекса Big в Йом Кипур в Йокнеаме
В ночь на Йом Кипур в торговый комплекс Big в Йокнеаме въехал большой внедорожник, из которого вышли несколько подозреваемых. С помощью автомобиля они взломали двери и замки - а затем совершили кражи из различных предприятий, расположенных в комплексе. Десятки молодых людей, находившихся в этом районе, заметили их и вступили с ними в противостояние.
На видеозаписи, запечатлевшей этот инцидент, видно, как банда на внедорожнике проникает на территорию закрытого комплекса. После того как им удается проникнуть на территорию комплекса, они начинают грабить все вокруг, похищают ювелирные изделия и оборудование из нескольких магазинов торгового комплекса, при этом круша и взламывая двери.
На дополнительных видео видно, как десятки молодых людей, заметивших автомобиль и банду, пытаются их остановить. В какой-то момент один из подозреваемых бросил в молодых людей камни, и в течение нескольких минут стороны противостояли друг другу, бросая камни, палки и различные предметы. Через несколько минут подозреваемые скрылись с места происшествия. Полиция начала сбор свидетельских показаний и расследование инцидента.