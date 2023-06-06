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деньги шекели
06.06.2023 21:41 Алина Груднева

Дерзкое ограбление банка в Тель-Авиве обросло новыми подробностями

Совершивший дерзкое ограбление банка в Тель-Авиве 32-летний житель Бат-Ям задолжал "криминальным элементам".

Новые подробности обнародовал 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что более 300 тысяч шекелей наличными исчезли из филиала банка, где работал преступник, на прошлой неделе. Администрация сразу же написала жалобу в полицию. Изучив записи с камер наблюдения, подозреваемого быстро удалось вычислить, но денег при нем уже не оказалось.

Как установило следствие, мужчина выяснил код от сейфа, где хранились деньги, и за считанные минуты совершил кражу. Уже на допросе он признался в содеянном.

"Мне поступали угрозы из-за больших долгов", — признался арестованный.

Предполагается, что украденные из отделения деньги он уже передал криминальным элементам, которым задолжал.

По словам адвоката мужчины, суд отпустил его клиента под домашний арест на пять суток.
 

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