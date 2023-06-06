



Дерзкое ограбление банка в Тель-Авиве обросло новыми подробностями

Совершивший дерзкое ограбление банка в Тель-Авиве 32-летний житель Бат-Ям задолжал "криминальным элементам".



Новые подробности обнародовал 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что более 300 тысяч шекелей наличными исчезли из филиала банка, где работал преступник, на прошлой неделе. Администрация сразу же написала жалобу в полицию. Изучив записи с камер наблюдения, подозреваемого быстро удалось вычислить, но денег при нем уже не оказалось.



Как установило следствие, мужчина выяснил код от сейфа, где хранились деньги, и за считанные минуты совершил кражу. Уже на допросе он признался в содеянном.



"Мне поступали угрозы из-за больших долгов", — признался арестованный.



Предполагается, что украденные из отделения деньги он уже передал криминальным элементам, которым задолжал.



По словам адвоката мужчины, суд отпустил его клиента под домашний арест на пять суток.

