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Ограбление банка в Тель-Авиве: подозреваемый арестован через сутки
01.06.2023 16:40 Алина Груднева

Ограбление банка в Тель-Авиве: подозреваемый арестован через сутки

В четверг, 1 июня, полиции удалось найти подозреваемого во вчерашнем ограблении банка в Тель-Авиве.

Подозреваемым оказался 32-летний житель Бат-Яма.

Задержанного мужчину доставили на допрос в полицейский участок. Расследование продолжается.

Как сообщалось накануне, из банка в Дизенгоф-центре в Тель-Авиве украли четверть миллиона шекелей.

По версии следствия, подозреваемый является молодой человек, работавший в банке. Начат его розыск.

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