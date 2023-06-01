Ограбление банка в Тель-Авиве: подозреваемый арестован через сутки
В четверг, 1 июня, полиции удалось найти подозреваемого во вчерашнем ограблении банка в Тель-Авиве.
Подозреваемым оказался 32-летний житель Бат-Яма.
Задержанного мужчину доставили на допрос в полицейский участок. Расследование продолжается.
Как сообщалось накануне, из банка в Дизенгоф-центре в Тель-Авиве украли четверть миллиона шекелей.
По версии следствия, подозреваемый является молодой человек, работавший в банке. Начат его розыск.