



Ограбление банка в Тель-Авиве: подозреваемый арестован через сутки

В четверг, 1 июня, полиции удалось найти подозреваемого во вчерашнем ограблении банка в Тель-Авиве.



Подозреваемым оказался 32-летний житель Бат-Яма.



Задержанного мужчину доставили на допрос в полицейский участок. Расследование продолжается.



Как сообщалось накануне, из банка в Дизенгоф-центре в Тель-Авиве украли четверть миллиона шекелей.



По версии следствия, подозреваемый является молодой человек, работавший в банке. Начат его розыск.