



Данилов: Кузьминову предлагали остаться в Украине. Мы бы обеспечили его защиту

Как сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом году перегнал из РФ вертолет Ми-8, предлагали после завершения операции остаться в Украине.



"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.



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Напомним, что Кузьминов был найден застреленным в Испании.



Секретарь СНБО отметил также, что важно дождаться официальных данных расследования его смерти.

