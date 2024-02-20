Новости » Происшествия
Данилов: Кузьминову предлагали остаться в Украине. Мы бы обеспечили его защиту
20.02.2024 08:30 MIGnews.com

Данилов: Кузьминову предлагали остаться в Украине. Мы бы обеспечили его защиту

Как сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом году перегнал из РФ вертолет Ми-8, предлагали после завершения операции остаться в Украине.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Напомним, что Кузьминов был найден застреленным в Испании.

Секретарь СНБО отметил также, что важно дождаться официальных данных расследования его смерти.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы