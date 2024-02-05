



Дани Алвес предстанет перед судом в Испании по обвинению в сексуальном насилии

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес предстанет перед судом в Барселоне по обвинению в сексуальном нападении на женщину в туалете одного из ночных клубов города в 2022 году.



40-летний защитник был арестован в январе прошлого года в испанском городе и с тех пор находится в тюрьме.



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Изначально Алвес отрицал наличие сексуальной связи с женщиной, которую, по его словам, он не знал.



Позже он заявил, что занимался сексом с обвинительницей по обоюдному согласию, и сказал, что первоначально отрицал это, чтобы защитить свой брак.



В Испании заявление об изнасиловании расследуется в рамках общего обвинения в сексуальном насилии, а обвинительные приговоры могут привести к тюремному заключению на срок от четырех до 15 лет.

