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Цирроз и приступы: в России начали умирать мобилизованные
03.10.2022 14:06 Ольга Белозерова

Цирроз и приступы: в России начали умирать мобилизованные

В России начали умирать мобилизованные. 

По информации агентства "ЕАН", трое мобилизованных умерли в Еланском гарнизоне учебного центра минобороны РФ, который находится в селе Порошино Свердловской области.  Один мобилизованный совершил самоубийство, второго хватил приступ, а смерть третьего связана с алкоголем.

Сообщения о смерти трех мобилизованных подтвердил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

"Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени", - заявил он. 

Ранее сообщалось, что в поселке Порошино, где находится "учебка", был введен "сухой закон", потому что мобилизованные злоупотребляли алкоголем. 

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