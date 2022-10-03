



Цирроз и приступы: в России начали умирать мобилизованные

В России начали умирать мобилизованные.



По информации агентства "ЕАН", трое мобилизованных умерли в Еланском гарнизоне учебного центра минобороны РФ, который находится в селе Порошино Свердловской области. Один мобилизованный совершил самоубийство, второго хватил приступ, а смерть третьего связана с алкоголем.



Сообщения о смерти трех мобилизованных подтвердил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.



"Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени", - заявил он.



Ранее сообщалось, что в поселке Порошино, где находится "учебка", был введен "сухой закон", потому что мобилизованные злоупотребляли алкоголем.