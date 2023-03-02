



Число жертв крушения поезда в Греции растет: найдено 46 погибших

Спасатели прочесали обугленные и покореженные железнодорожные вагоны в поисках жертв самого смертоносного крушения поезда в Греции в четверг.



Скоростной пассажирский поезд с более чем 350 пассажирами на борту врезался в товарный состав недалеко от города Лариса поздно вечером во вторник. После возгорания в результате столкновения температура в одном из вагонов поднялась до 1300 градусов по Цельсию, что не оставило пассажирам шансов на спасение.



Многим пассажирам пришлось выбивать окна, чтобы спастись от огня. Для опознания некоторых жертв родственникам пришлось сдать образцы ДНК в больнице Ларисы, где недоверие у некоторых переросло в гнев и требования расправы над виновниками трагедии.



Многие из жертв были студентами университетов, возвращавшимися на учебу после длинных праздничных выходных. Правительство объявило трехдневный национальный траур.



Официальные лица заявили, что число погибших, как ожидается, будет расти. Десятки людей получили ранения.



Протестующие вечером забросали камнями офисы железнодорожной компании в Афинах, после чего были разогнаны полицией, применившей слезоточивый газ. Протесты также вспыхнули в Салониках.



В четверг поезда были остановлены в рамках забастовки против того, что профсоюзы назвали отказом сменяющих друг друга правительств выслушивать неоднократные требования улучшить стандарты безопасности.



Начальник вокзала Ларисы был арестован в среду, в ходе расследования обстоятельств, приведшие к столкновению пассажирского поезда, направлявшегося в северный город Салоники, с другим поездом, перевозившим грузовые контейнеры, идущим в противоположном направлении по тому же пути. Он предстанет перед местным судьей в четверг.



В телеобращении в среду вечером премьер-министр Кириакос Мицотакис, ранее посетивший место крушения, заявил, что улики указывают на человеческую ошибку.



Никос Цуридис, инструктор машинистов на пенсии, сказал, что человеческая ошибка не может полностью объяснить, что произошло.

