



Железнодорожная авария в Греции: 32 погибших и 85 пострадавших

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Греции: пассажирский, следовавший из Афин в северный город Салоники, и грузовой из Салоников в Ларису.



32 человека погибли и по меньшей мере 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов недалеко от города Лариса в Греции поздно вечером во вторник, сообщил представитель пожарной команды Василис Вартакояннис в телеобращении утром в среду.



Спасатели эвакуировали пассажиров после того, как два вагона загорелись, сообщила пожарная команда.



Из нескольких близлежащих городов прибыли машины скорой помощи, чтобы помочь транспортировать пострадавших пассажиров.



Чиновники заявили, что с армией связались для оказания помощи в спасении. Еще две больницы в Ларисе переведены на режим скорой помощи.







