Новости » Происшествия
В Париже осквернен мемориал в честь людей, спасавших евреев
15.05.2024 11:42 Алина Груднева

В Париже осквернен мемориал в честь людей, спасавших евреев

В Париже осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

 
По данным AP, вандалы обрисовали памятник красной краской. 
 
По словам мэра Парижа Анн Идальго, антисемитский акт был совершен в ночь на 15 мая. В прокуратуру подана жалоба. 
 
"Ничто не может оправдать такое надругательство, которое оскверняет память жертв Холокоста и праведников, которые спасали евреев, рискуя жизнью", – сказала Идальго.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон тоже осудил акт вандализма.
 
"Осквернение Стены Праведников народов мира... является надругательством над памятью этих героев и жертв катастрофы. Республика, как всегда, останется непоколебимой перед лицом одиозного антисемитизма", – сказал Макрон.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы