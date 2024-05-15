



В Париже осквернен мемориал в честь людей, спасавших евреев

В Париже осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

По данным AP, вандалы обрисовали памятник красной краской.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, антисемитский акт был совершен в ночь на 15 мая. В прокуратуру подана жалоба.

"Ничто не может оправдать такое надругательство, которое оскверняет память жертв Холокоста и праведников, которые спасали евреев, рискуя жизнью", – сказала Идальго.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже осудил акт вандализма.

"Осквернение Стены Праведников народов мира... является надругательством над памятью этих героев и жертв катастрофы. Республика, как всегда, останется непоколебимой перед лицом одиозного антисемитизма", – сказал Макрон.