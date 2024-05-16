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Торговля между Россией и талибами выросла на 500%
16.05.2024 11:15 MIGnews.com

Торговля между Россией и талибами выросла на 500%

Афганистан нарастил товарооборот с Россией на 500%. 

Известно, что после выхода США из Афганистана, страна находится полностью под управлением талибана.

В 2022 году товарооборот между странами составлял $170 млн, в 2024 году эта цифра перешагнула отметку $1 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

“Основные сферы экспорта-импорта — это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, в последнее время молочная продукция”, — заявил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.  Россия закупает в Афганистане изделия из металла и стройматериалы.

 

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