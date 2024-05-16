



Торговля между Россией и талибами выросла на 500%

Афганистан нарастил товарооборот с Россией на 500%.



Известно, что после выхода США из Афганистана, страна находится полностью под управлением талибана.



В 2022 году товарооборот между странами составлял $170 млн, в 2024 году эта цифра перешагнула отметку $1 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.



“Основные сферы экспорта-импорта — это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, в последнее время молочная продукция”, — заявил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. Россия закупает в Афганистане изделия из металла и стройматериалы.



