



Си традиционно пообещал Путину долгую дружбу

Си Цзиньпин заявил, что его страна "готова работать с Россией как хороший сосед, друг и партнер, на основе взаимного доверия". Он добавил, что готов "укрепить дружбу между двумя народами для будущих поколений".



Путин заявил, что сотрудничество "является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене".



Визит Путина в Пекин - его первая зарубежная поездка с начала пятого срока. Китай является ключевым союзником в то время, когда Москва ведет войну против Украины.