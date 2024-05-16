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Си традиционно пообещал Путину долгую дружбу
16.05.2024 10:15 MIGnews.com

Си традиционно пообещал Путину долгую дружбу

Си Цзиньпин заявил, что его страна "готова работать с Россией как хороший сосед, друг и партнер, на основе взаимного доверия". Он добавил, что готов "укрепить дружбу между двумя народами для будущих поколений".

Путин заявил, что сотрудничество "является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене".

Визит Путина в Пекин - его первая зарубежная поездка с начала пятого срока. Китай является ключевым союзником в то время, когда Москва ведет войну против Украины.

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