



Россияне отчитались о "предотвращении теракта" на железной дороге в Крыму

В четверг, 16 мая, ФСБ сообщила о "предотвращении теракта" на железной дороге в аннексированном Крыму. Об этом сообщают российские паблики и СМИ.



Сообщается, что задержаны мужчина и женщина, которые якобы передавали военной разведке Украины данные о дислокации военных и средств ПВО РФ, координаты объектов ТЭК, а также якобы планировали устроить взрыв на железной дороге.



По данным ФСБ, мужчина был завербован в октябре 2023 года через интернет-мессенджер сотрудником ГУР Минобороны Украины, а в дальнейшем привлек и свою сожительницу.



Ранее управление ФСБ России по Тамбовской области заявило, что прекратило противоправную деятельность уроженца Тамбова, якобы планировавшего совершить террористический акт и диверсию на территории региона.