



Босфор свободен: судно с украинским зерном продолжило путь

В Босфорском проливе восстановлено движение судов после того, как сухогруз Lady Zehma с украинской продукцией сел на мель.



Напомним, 173-метровое судно, вышедшее из украинского порта в Стамбул, перевозило около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Сухогруз сел на мель в Босфоре в 40 м от берега.



По словам береговой охраны Турции, это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль. Lady Zehma под флагом Либерии покинуло порт Черноморска 30 августа.



