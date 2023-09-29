Большая драма во Франции: игрок "Ниццы" угрожает покончить жизнь самоубийством
Игрок футбольной команды "Ницца", 22-летний Алексис Бека Бека угрожает покончить жизнь самоубийством после расставания с партнером, сообщили сегодня, 29 сентября, французские СМИ.
По имеющимся данным, на месте происшествия находятся крупные пожарные и полицейские силы, и с футболистом ведутся переговоры. Игрок "Ниццы" угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров.
Ожидается, что на место происшествия прибудет его бывший партнер, а также специальный психолог-переговорщик и некоторые игроки команды.