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Большая драма во Франции: игрок "Ниццы" угрожает покончить жизнь самоубийством
29.09.2023 14:15 Евгения Маркова

Большая драма во Франции: игрок "Ниццы" угрожает покончить жизнь самоубийством

Игрок футбольной команды "Ницца", 22-летний Алексис Бека Бека угрожает покончить жизнь самоубийством после расставания с партнером, сообщили сегодня, 29 сентября, французские СМИ.

По имеющимся данным, на месте происшествия находятся крупные пожарные и полицейские силы, и с футболистом ведутся переговоры. Игрок "Ниццы" угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров.


Ожидается, что на место происшествия прибудет его бывший партнер, а также специальный психолог-переговорщик и некоторые игроки команды.

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