



Большая драма во Франции: игрок "Ниццы" угрожает покончить жизнь самоубийством

Игрок футбольной команды "Ницца", 22-летний Алексис Бека Бека угрожает покончить жизнь самоубийством после расставания с партнером, сообщили сегодня, 29 сентября, французские СМИ.



По имеющимся данным, на месте происшествия находятся крупные пожарные и полицейские силы, и с футболистом ведутся переговоры. Игрок "Ниццы" угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров.

Nice forması giyen Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs ediyor. pic.twitter.com/zch6y4CHoH — Le Marke Sports (@lemarkespors) September 29, 2023

NICE : Le joueur professionnel de l'OGC Nice Alexis Beka Beka menace de se suicider depuis ce matin en se jetant du viaduc de Magnan, sur l'A8. Des négociations sont en cours. Le club annonce l'annulation de toutes ses opérations presse prévues ce vendredi (Nice-Matin / BFMTV). pic.twitter.com/08r4O8h5NO — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 29, 2023

🚨 Alexis Beka Beka, 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗰𝗲𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗱𝘂 𝘃𝗶𝗮𝗱𝘂𝗰 de Magnan sur l'A8 !



Le jeune homme est suicidaire après une rupture amoureuse.



Les secours sur place font tout pour le convaincre de ne pas passer à l'acte.@francebleu pic.twitter.com/MMYRFN9DvG — Zone Football (@LaZoneFootball) September 29, 2023

Ожидается, что на место происшествия прибудет его бывший партнер, а также специальный психолог-переговорщик и некоторые игроки команды.