Боевики напали на мексиканскую тюрьму: убиты 14 человек, заключенные бежали
Четырнадцать человек были убиты в результате нападения боевиков на бронетранспортерах на государственную тюрьму в северном мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Инцидент произошел 1 января, сообщает The Epoch Times.
Приблизительно 10 тюремных охранников и четверо заключенных были убиты, когда в тюрьму прибыли неизвестные боевики и открыли огонь.
Еще 13 человек получили ранения, а 24 заключенным удалось бежать, когда во время нападения в тюрьме вспыхнули беспорядки между группировками.
В полиции сообщили, что сбежавшие заключенные угнали несколько автомобилей после побега.
По факту нападения начато расследование, на данный момент задержаны четыре человека.