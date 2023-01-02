



Боевики напали на мексиканскую тюрьму: убиты 14 человек, заключенные бежали

Четырнадцать человек были убиты в результате нападения боевиков на бронетранспортерах на государственную тюрьму в северном мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Инцидент произошел 1 января, сообщает The Epoch Times.



Приблизительно 10 тюремных охранников и четверо заключенных были убиты, когда в тюрьму прибыли неизвестные боевики и открыли огонь.



Еще 13 человек получили ранения, а 24 заключенным удалось бежать, когда во время нападения в тюрьме вспыхнули беспорядки между группировками.



В полиции сообщили, что сбежавшие заключенные угнали несколько автомобилей после побега.



По факту нападения начато расследование, на данный момент задержаны четыре человека.