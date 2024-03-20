



Bild: Найдено тело матери убитой украинки

Нашумевшее в Германии убийство 27-летней украинки Маргариты Разаз в один миг облетело все европейские СМИ. После обнаружения тела Маргариты на берегу Рейна выяснили, что пропала ее маленькая дочка и бабушка, мама Маргариты.



Семья проживала в центре для беженцев вместе с матерью и новорожденной дочерью, сообщает Bild.



Вскоре малышку нашли, а ее 51-летнюю бабушку Марину Стеценко объявили пропавшей без вести. И вот тело пожилой женщины было обнаружено в озере у поселка Бад-Мингольсгайм. В убийстве украинок подозревают 43-летнюю россиянку и ее 44-летнего сожителя.



Стоит отметить, что ситуация с украинскими беженцами в Германии на данный момент не очень хорошая. Украинцы всячески подвергаются притеснениям со стороны местных “русских”.





