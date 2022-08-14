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Беспорядки в Иерусалиме: пятеро арестованных
14.08.2022 23:06 Алина Груднева

Беспорядки в Иерусалиме: пятеро арестованных

Полиция задержала пятерых демонстрантов в Иерусалиме, участвующих в акции протеста против вскрытия задушенного 4-летнегг мальчика.

 
Они арестованы за нарушение общественного порядка во время акций протеста на нескольких улицах.
 
В ходе демонстрации вспыхнули беспорядки. Многие протестующие перекрывали дороги, бросались камнями и жгли мусорные баки.
 
Полиция в ответ применила средства для разгона толпы.

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