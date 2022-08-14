



Беспорядки в Иерусалиме: пятеро арестованных

Полиция задержала пятерых демонстрантов в Иерусалиме, участвующих в акции протеста против вскрытия задушенного 4-летнегг мальчика.

Они арестованы за нарушение общественного порядка во время акций протеста на нескольких улицах.

В ходе демонстрации вспыхнули беспорядки. Многие протестующие перекрывали дороги, бросались камнями и жгли мусорные баки.

Полиция в ответ применила средства для разгона толпы.