Беспорядки в Иерусалиме: пятеро арестованных
Полиция задержала пятерых демонстрантов в Иерусалиме, участвующих в акции протеста против вскрытия задушенного 4-летнегг мальчика.
Они арестованы за нарушение общественного порядка во время акций протеста на нескольких улицах.
В ходе демонстрации вспыхнули беспорядки. Многие протестующие перекрывали дороги, бросались камнями и жгли мусорные баки.
Полиция в ответ применила средства для разгона толпы.
המשטרה עצרה 5 חשודים בגין הפרת סדר בירושלים במחאה נגד נתיחת גופתו של בן ה-4 שנרצח אתמול בעיר. במהלך ההפגנות מאות חסמו צירים, יידו אבנים ושרפו פחי זבל@VeredPelman pic.twitter.com/hSG9LOxKT7— כאן חדשות (@kann_news) August 14, 2022