



Иерусалим: протест против вскрытия задушенного 4-летнего мальчика

В воскресенье, 14 августа, десятки ультраортодоксальных демонстрантов вышли на акцию протеста в Иерусалиме против вскрытия четырехлетнего мальчика, который умер после того, как его задушили.

Просьба семьи ребенка не проводить процедуру была отклонена.

Родственники погибшего ребенка хотят подать заявление в БАГАЦ.

Мальчик был задушен во время Шаббата. Его доставили в больницу в критическом состоянии. На следующее утро он был объявлен мертвым в Шаарей-Цедек.

По подозрению в убийстве малыша задержан двоюродный брат погибшего.