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Иерусалим: протест против вскрытия задушенного 4-летнего мальчика
14.08.2022 22:25 Алина Груднева

Иерусалим: протест против вскрытия задушенного 4-летнего мальчика

В воскресенье, 14 августа, десятки ультраортодоксальных демонстрантов вышли на акцию протеста в Иерусалиме против вскрытия четырехлетнего мальчика, который умер после того, как его задушили. 

 
Просьба семьи ребенка не проводить процедуру была отклонена.
 
Родственники погибшего ребенка хотят подать заявление в БАГАЦ. 
 
Мальчик был задушен во время Шаббата. Его доставили в больницу в критическом состоянии. На следующее утро он был объявлен мертвым в Шаарей-Цедек.
 
По подозрению в убийстве малыша задержан двоюродный брат погибшего.

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