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В Лондоне автомобиль врезался в ворота резиденции премьера на Даунинг-стрит
25.05.2023 18:45 Ирина Демьянова

В Лондоне автомобиль врезался в ворота резиденции премьера на Даунинг-стрит


В Лондоне в ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака въехал автомобиль. Водителя транспортного средства арестовали.

Об этом сообщает The Sun.

Вооруженные офицеры перекрыли практически всю дорогу в Вестминстере, где расположена резиденция главы правительства.

Скотланд-Ярд заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом один человек был задержан по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении.

"Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении. Сообщений о каких-либо травмах нет. Расследование продолжается", - заявили правоохранители.

Правоохранители также провели обыск багажника автомобиля, который въехал в ворота резиденции премьера.


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