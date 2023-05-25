



В Лондоне автомобиль врезался в ворота резиденции премьера на Даунинг-стрит



В Лондоне в ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака въехал автомобиль. Водителя транспортного средства арестовали.



Об этом сообщает The Sun.



Вооруженные офицеры перекрыли практически всю дорогу в Вестминстере, где расположена резиденция главы правительства.



Скотланд-Ярд заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом один человек был задержан по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении.



"Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении. Сообщений о каких-либо травмах нет. Расследование продолжается", - заявили правоохранители.



Правоохранители также провели обыск багажника автомобиля, который въехал в ворота резиденции премьера.