



Автобус сорвался в ущелье в Мексике: 29 человек погибли, 19 ранены

Власти Мексики сообщили, что пассажирский автобус сорвался в ущелье на юге странырано утром в среду, в результате чего погибли по меньшей мере 29 человек и еще 19 получили ранения, пишет Reuters.



Автобус, следовавший из Мехико через южный штат Оахака, разбился около 6:30 утра, когда водитель, предположительно, потерял контроль над транспортным средством в городе Магдалена Пенаско, сообщил журналистам Хесуса Ромеро, министра внутренних дел штата.



14 человек были госпитализированы в городе Тлашиако, а еще пятеро были доставлены санавиацией в столицу штата Оахака.



Смертельная авария стала очередной трагедией на извилистых крутых дорогах в отдаленных районах Мексики. В апреле 18 человек погибли и десятки получили ранения, когда автобус упал со скалы на западе страны.